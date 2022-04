Eesti võrkpallikoondis alistas Ukraina U22 koondise ka kordusmängus

Et meie rahvusmeeskonna peatreener Fabio Soli on jätkuvalt seotud Itaalia kõrgliiga mängudega, täitis täna peatreeneri kohuseid Oliver Lüütsepp , vahendas volley.ee.

Oliver Lüütsepa sõnul said treenerid mängust vajaliku tagasiside. “Täna proovisime anda rohkem mänguaega neile, kes eile said vähem platsile ja kelle roll on koondises väiksem. Tegime palju vahetusi ja see lõi ka rütmi üsna segamini, aga saime see-eest rohkem tasavägiseid geimilõppe mängida, mis on hea. Ka ukrainlased tegid täna südikama etteaste, kui eile. Saime neist mängudest vajaliku tagasiside, et edasi toimetada,” sõnas Lüütsepp.