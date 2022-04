Segadus PSG meeste tuleviku osas jätkub. Pochettino: ma pole öelnud, et mina ja Mbappe kindlasti PSG-s jätkame

Mbappe leping PSG-ga kehtib käimasoleva hooaja lõpuni. Prantslast on pikalt seostatud Madridi Realiga, kuid jätkuvalt pole selge, kummas suurklubis Mbappe karjäär jätkub.

Küsimärgid on ka Pochettino kohal. Kuigi argentiinlase leping kehtib 2023. aasta suveni, on meedias levinud spekulatsioonid, et Pochettino võib varem kinga saada. Peamiseks põhjuseks on tulemused. PSG kindlustas möödunud nädalal küll Prantsusmaa meistritiitli, kuid Meistrite liigas põruti taas. Tänavu langeti konkurentsist juba kaheksandikfinaalis just Reali vastu.

Neljapäeval andis Pochettino mõista, et nii tema kui Mbappe jätkavad PSG-s ka järgmisel hooajal. "Tänase seisuga 100% - see kehtib ka Mbappe kohta," vastas Pochettino küsimusele, kui tõenäoline on, et ta klubis jätkab.

Reedesel pressikonverentsil, mis toimus pärast PSG ja Strasbourgi 3:3 viiki, teatas Pochettino, et pole öelnud, et nemad kindlasti PSG-s jätkavad. "Ma olen väga väsinud, sest seda on raske selgitada," vahendas Marca peatreeneri öeldut Amazon Prime Video vahendusel. "Vastasin ainult küsimusele, kus minult küsiti tänase (neljapäevase) seisu järgi, kui tõenäoline see on."

"Ma ei mõista, miks see kontekstist välja rebiti," jätkas Pochettino. "Ma olen väga väsinud, aga tugev ja mind ei huvita kuulujutud. Keskendun jalgpallile ja oma mängijatele."

"Me jätkame tööga. See ongi probleem. Oleme siin, et klubi jaoks tööd teha, aga austus (meie vastu) puudub. Oleme väga õnnelikud, et meeskond ei anna alla. Homne päev on homne päev, aga täna olen 100% PSG-ga seotud," lisas Pochettino.