Vastuoluline otsus pani EM-etapile ootamatu punkti, Jasmiin Üpraus ei pääsenudki võistlema

Ametlikus avalduses Aquabike Promotion-i poolt toodi välja, et Itaalia Grand Prix'i ehk kavandatud EM-i esimest etappi ei saa pidada kehtivate reeglite üsna vastuolulise tõlgenduse tõttu, mille tõi välja Otranto sadama kapten, kelle sõnul peavad kõik sportlased lisaks võistluslitsentsidele omama ka ametlikku jeti- või paadijuhi tunnistust. See on esimene kord enam kui 40 aasta jooksul, kui loetakse välja selline tõlgendus veemoto ja jetispordi võistlustele kehtivatest sätetest, mis on määratluse kohaselt reguleeritud pädevate riiklike ja rahvusvaheliste spordiliiduga.

Need asjaolud on korraldajate kontrolli alt väljas ja vaatamata väsimatutele pingutustele koos Itaalia Veemoto Föderatsiooni (FIM) ja Rahvusvahelise Veemoto Föderatsiooniga (UIM), kelle toetus on olnud silmapaistev, polnud võimalust seda ootamatut olukorda muuta.

“Karmid lained, selleks valmistatud võistlustehnika ja isiklikud sõidud tugevused sellistes tingimustes oleks olnud suureks eeliseks EM-i esimesel etapil. Nüüd on ainsaks eelvõistluseks enne MM-i hooaja algust, maikuu teisel nädalavahetusel, Prantsusmaa meistrivõistluste avaetapp tulevasel nädalavahetusel, kus ma võistlen koos meeste maailma-, Euroopa ja muude tippsõitjatega samas kategoorias - ühesõnaga panused on kõrged," lisas Jasmiin olukorrale vaadates.

Üprausi järgmised plaanid hoiavad endas testi- ja treeningpäevi Itaalias, tulevasel nädalavahetusel Prantsusmaa meistrivõistlusi Toulouse linnas, kus võisteldakse Pro GP võistlusklassis. Tegu on meestekeskse A-kategooria võistlusklassiga, kus võistleb nii möödunud aasta meeste maailmameister kui ka paljud muud meestippsõitjad. Kõik eelnev on aga ettevalmistuseks 2022 aasta maailmameistrivõistluste avaetapiks Ibizal Hispaanias. Selle aasta eesmärgiks Üprausil on astuda MM sarjas poodiumi kõrgeimale astmele