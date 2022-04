M-Sport tegi pidevalt avariisid tegeva rallisõitja lähituleviku osas otsuse

Mainekas ralliportaal DirtFish kirjutas nädala alguses, et M-Spordi juhid Richard Millener ja Malcolm Wilson kaaluvad tõsiselt, mida Fourmaux'ga edasi teha. Nimelt on prantslase viimased etapid WRC-s kõik ebaõnnestunud.

Millener kinnitas nädala lõpus DirtFishile, et Fourmaux'le antakse siiski uus võimalus. "Me usume jätkuvalt temasse, see pole muutunud. Praegu on ilmselt veidi valusam aeg autode lõhkumiseks, sest me töötame uue auto arendamise kallal ja kõik on pingul," rääkis britt. "Fourmaux saab aru olukorrast."