Rosenberg jäi Itaalias peetaval mitmevõistlusel isiklikust rekordist väga kaugele, teised eestlased katkestasid

Rosenbergil on viie ala järel koos 4115 punkti (-144 punkti rekordiga). Lillemetsal on käes 4078 punkti (-22 p). Üldarvestuses on Rosenberg kuues ja Lillemets seitsmes. Võistlust juhib avapäeva järel norralane Sander Aae Skothem 4370 punktiga. Talle järgnevad itaallane Dario Dester (4278) ja kaasmaalane Markus Rooth (4207).