Kümnevõistlejad Itaalias: Rosenberg alustas teist päeva isikliku rekordiga, päeva tulemuseta alustanud Lillemets tegi kettaheite siiski kaasa

Kahe ala järel juhib võistlust itaallane Dario Dester, kellel on koos 1877 punkti (10,76; 7.61), talle järgnevad norralased Markus Rooth 1868 (10,90; 7.70) ja Sander Skotheim 1825 punktiga (11.17; 7.77) punktiga. Rosenberg on kaheksas ja Lillemets üheksas.

Rosenberg tegi kõva isikliku rekordi paranduse, tõugates kuuli 15.12 meetrit. Seni oli tema isiklikuks rekordiks 14.90. Rekordvõistlusel aga 14.59. Rosenbergil on kolme alaga koos 2521 punkti, isiklikule rekordile kaotab ta 48 silmaga.

Lillemets tõukas parimal katsel 14.68 (rekordseerias 14.55) ja kogus 770 silma. Kokku on tal kolme ala järel 2493 punkti (+26 rekordgraafikuga).

Kolme ala järel on Rosenberg kuuendal ja Lillemets kaheksandal kohal. Võistlust juhib norralane Markus Rooth 2612 silmaga.

Rosenbergil on koos 3279 punkti (rekordgraafikule kaotab ta 75 punktiga). Lillemetsal on nelja alaga koos 3251 punkti (-19p).

Rosenbergil on viie ala järel koos 4115 punkti (-144 punkti rekordiga). Lillemetsal on käes 4078 punkti (-22 p). Üldarvestuses on Rosenberg kuues ja Lillemets seitsmes. Võistlust juhib avapäeva järel norralane Sander Aae Skothem 4370 punktiga. Talle järgnevad itaallane Dario Dester (4278) ja kaasmaalane Markus Rooth (4207).