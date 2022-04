ERR-i juht Erik Roose: Eesti noored laskesuusatajad hakkavad varsti võitma medaleid

Esmalt avaldasid saatejuhid mõistmatust, miks peab ERR-i laskesuusaülekannete eel ja vahel vaatama pikalt sponsorite logosid. „Võtan kriitika sisse, aga teistpidi võttes kõige pealt taustast. Taust on see, et meie enda rahvusringhäälingu seadus ütleb, et kui rahvusvahelise ülekandega käib kaasas kohustus – muidu sa seda lepingut nö ei saa –, et pead sponsori logosid näitama, siis on alati ühekordselt nimeliselt võetud nõukogus eriluba. Selgitame ära, miks see on, ja see luba antakse. Ka seaduse mõttes on kõik korrektne – väike tervitus Rein Langile,” kinnitas Roose.