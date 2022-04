Rootsi professor: Michael Schumacher võib avalikkuse ette ilmuda, aga vaikides

Schumacher pole pärast 2013. aasta lõpus toimunud suusaõnnetust kordagi avalikkuse ette ilmunud. Lundi ülikooli taastusravi professor Laxell ei välistanud, et see kunagi juhtub, aga optimismil on selged piirid.

"Meedias ilmunud teave viitab, et Schumacher on teadvusel, aga vigastused on rasked. See on loogiline, sest ta sai tõsise ajutrauma ja oli kuus kuud koomas. Schumacher ei saa enam kunagi selliseks nagu enne õnnetust. Aga asjaolu, et tema perekond oli nõus Netflixi dokumentaalfilmis osalema, näitab, et nad on protsessis edasi liikunud. See teeb Schumacheri avalikkuse ette ilmumise tulevikus võimalikuks, isegi juhul, kui ta ei suuda rääkida," selgitas Laxell.