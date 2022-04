62-aastane Ancelotti on tipptreenerite sekka kuulunud juba aastakümneid. Jalgpallisaapad vahetas ta taktikalaua vastu välja 30 aastat tagasi. Praegune Madridi Reali juhendaja oli mullu veel Evertoni tüüri juures ning viis nad Premier League’is kümnendale kohale. Üldise arvamuse kohaselt oli tema aeg tõeliste suurklubide juures läbi. Tema kaks eelnevat töökohta Müncheni Bayernis ja Napolis andsid tunnistust, et itaallane ei käi ajaga kaasas ja tänapäevased jalgpallurid tahavad juba enamat. Tundus, et Ancelottit ootab vaikne hääbumine. Mõneti ootamatult pakuti talle uuesti võimalust tüürida Madridi Reali. Ancelotti ei ole oma stiili muutnud, kuid ometi on ta jõudnud ajaloolise saavutuse lävele.