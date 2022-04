DELFI VIDEO | Kas Oliver Venno võib siiski koondisele appi tulla? "Tuleb õigetele inimestele õigetele nuppudele vajutada."

"Võtsime noore meeskonna kellega tööle hakata ja ma arvan, et oleme kogu see kaks nädalat päris tubli tööd teinud. Loomulikult ei ole see ladus mäng ega ilus võrkpall, mida siin kogu mängu sai näidatud. Aga neil meestel, kes on klubis koos mänginud või tunnevad üksteist minevikust, tuli paremini välja. Meeskonnana tuleb veel kokku kasvada," lausus Fabio Soli eemaloleku tõttu peatreeneri rolli täitnud Alar Rikberg.

Vastaste tasemest rääkides arvas Rikberg, et heal päeval võiks tegu olla Balti liiga keskmikuga: "Pigem on nad tasemelt Balti liiga tagumine ots, kui me võrdleme siin Daugavpilsi või Jelgavaga. Võibolla heal päeval ka keskmine sats. Aga näha on, et noored: vigu tuli palju sisse, esimene geim me surusime nad serviga ära. Omaealiste seas on nad korralikul tasemel, aga vanusevahe ja sellest tulevad kogemused oli see, mis nii selgelt selle mänguvõidu meile tõi."

Kuigi peatreener Soli on varasemalt öelnud, et üks mees, kes suvel koondisega kindlasti ei liitu, on Oliver Venno, siis Rikberg seda kinnitama ei kippunud: "Oliveriga on vaja rahulikult rääkida. Täitsa selge on see, et hea meelega võtaks ta puhkuse, aga kui meil on häda käes, siis ei ole midagi teha. Tuleb õigetel inimestel õigetele nuppudele vajutada ja Oliver kohale ajada. Jõuame selleni kusagil jaanipäeva paiku või juuli alguses. Anname mehele pikast hooajast puhkust ja vaatame mis juttu ta siis räägib."

Vaata täispikka videointervjuud!