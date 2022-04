AMETLIK | Tenniselegend Boris Becker mõisteti süüdi ning läheb mitmeks aastaks vangi

Tennisetähele said hukatuslikuks mitmed lahutused ja luksuslik elustiil. Kui tennisemänguga teenis sakslane omal ajal 50 miljonit eurot, siis 2017. aastal kuulutas ta välja eraisiku pankroti. Süüdistuste kohaselt alustas ta seejärel aga varade kantimist. Nimelt kandis 54-aastane sakslane suuri summasid endiste abikaasade arvetele ning tegeles lisaks veel ka laenude varjamisega ja varade mitte-deklareerimisega. Samamoodi on ta väidetavalt varjanud ka tennisekarjääri jooksul võidetud trofeesid, millel on samuti suur rahaline väärtus.