Järjekordne rikkurklubi? Lähis-Ida šeigid soetavad rekordilise summa eest Itaalia jalgpallihiiu

Nüüd on ameeriklased valmis klubi suure kasumiga maha müüma ning ostjateks näib olevat sarnases valdkonnas tegutsev Bahreini ettevõte Investcorp. Väidetav summa, mille eest Milan omanikku vahetab, küündib 1,2 miljardi euroni ning see oleks ühtlasi ka Itaalia jalgpalliklubi jaoks rekordiline hind. Investcorpi kaudu aitavad suurklubi ostu finantseerida nii Bahreini kuningliku perekonna liikmed kui ka mitmed teised Lähis-Ida šeigid.

AC Milani näol on tegu seitsmekordse UEFA Meistrite liiga võitjaga, millest enamat on suutnud vaid Madridi Real. Lisaks on nad kroonitud ka 18 korral Itaalia meistriks, kuid viimane triumf pärineb 2011. aastast. Hetkel hoitakse Serie A-s neli vooru enne hooaja lõppu esikohta, seega võib pikk tiitlipõud punaste kuradite jaoks siiski õige pea läbi saada.