TÄISPIKKUSES | Kulbilohu rajal peeti rallikrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp

"Varem ei ole avaetapile nii palju võistlejaid end kirja pannud," rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. "See näitab, et rallikross on populaarne ja aina menukamaks muutub. Publikule julgen lubada põnevat võistluspäeva."

Kask lisas, et kõigisse klassidesse on lisandunud uusi sõitjad, samuti naasevad rajale mitmed võistluspausi pidanud sõitjad. Meistrivõistlustel on kavas ka kaks uut klassi: Crosskart 125 ja Crosskart 650.

"Eraldi tahan tähelepanu juhtida just Crosskart 125 klassile, mis on kavandatud noortele esimeste sammude astumiseks rallikrossis," sõnas Kask. "Võistelda saavad seal 10-15aastased tüdrukud ja poisid. Selles klassis sõidavad ka progammis Rallikrossi Tulevikutäht 2022 osalejad."

Laupäeval algab esimene eelsõiduvoor kell 10.05, poolfinaalid ja finaalid kell 15.15. Delfi TV otseülekanne algab kell 15.15. Autasustamine algab orienteeruvalt kell 18.30.

Terminal Oil Eesti meistrivõistlused rallikrossis koosnevad kuuest etapist. Lisaks Kulbilohule toimuvad võistlused veel LaitseRallyPark´is, Missos, Piirojal, Kehala Ringil ja Porsche Ringil.

