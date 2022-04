Ibrahimovic külastas haiglas raskes seisus olevat staaragenti

Raiola viibib Milaanos San Raffaele kliiniku intensiivravi osakonnas. Väga vähesed inimesed teavad, milline tema tervislik seisund tegelikult on. Avalikult on teada vaid nii palju, et 54-aastasel agendil raviti jaanuaris kopsuhaigust, kuid see polnud koroonaga seotud.