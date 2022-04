VIDEO | „Iraani Hulk" näitas oma hullumeelset jõudu, kuid sattus hoopis pilgete alla

Gharibi soovis sellega näidata taaskord oma meeletut jõudu, kuid pigem langes ta sotsiaalmeedias fännide pahameele ning pilgete alla.

Gharibi on internetis kuulsaks saanud oma imelise füüsise tõttu. Gharibi on rääkinud ka võimalusest siirduda poksiringi ning jutte on olnud ka erinevatest vastastest, kuid väidetavalt on need ära jäänud Gharibi vaimsete probleemide tõttu.