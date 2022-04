Sanktsioonide all Roman Abramovitš kruvis Londoni Chelsea müügihinna veelgi kõrgemaks

Praeguseks on konkurentsi jäänud veel kolm potentsiaalset ostjat ning Sky Newsi andmetel tabas neid halb üllatus, kuna Abramovitš otsustas viimasel hetkel veel hinda tõsta.

Chelsea ostmisele on konkureerima jäänud kolm pakkujat. Neist ühe eestvedajaks on Liverpooli endine esimeese sir Martin Broughton. Teise pakkumise juhtfiguuriks on LA Dodgersi kaasomanik Todd Boehly. Kolmandat pakkumist veavad Boston Celticsi kaasomanik Steve Pagliuca ning Toronto Maple Leafsi rahastaja Larry Tanenbaum.