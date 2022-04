The Athletic: Jürgen Klopp pikendas Liverpooliga lepingut

Klopp on varasemalt öelnud, et ta on tööks valmis olukorras, kus tal on piisavalt energiat. Kui mullu rääkis sakslane, et ta vajaks ilmselt mõne aasta pärast puhkepausi, siis praegu olevat tal nö paak täis ja valmisolek veel pikalt Liverpooli juhendada. Klopile olevat väidetavalt uut energiat andnud tänavune edukas hooaeg, kus üks tiitel on juba käes ja sihikul on veel kolm trofeed.