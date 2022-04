Tšehhi hokilegend: Prahas toimuvad NHL-i mängud ei tohi reklaamida Vene sõjakuritegusid Ukrainas

Prahas toimuva ürituse teemal on teravalt sõna võtnud endine Tšehhi koondise väravavaht Dominik Hašek, kes loodab, et venelasi tema riigis jääle ei lubata.

"Kui NHL tahab antud olukorras lubada Vene mängijatel selles mängus osaleda, on see lubamatu tegu," kirjutas Hašek Twitteris.





"Kui nii läheb, teen ma kõik, mis ma suudan, tagamaks, et see mäng meie riigis ei toimu. Ma pöördun Tšehhi vabariigi valitsuse, ürituse korraldajate, võimalike partnerite ja avalikkuse poole.

"Kui mäng siiski sellisel juhul toimuks, peaks publik seda ignoreerima ning maailm hukka mõistma. Me peame aru saama, et Venemaa sportlaste avalik osalemine erinevatel võistlustel on tohutu reklaam Venemaa riigile ja tema tegudele," jätkas Hašek.