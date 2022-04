Põltsamaa murdmaasuusaneiu liitus Tuuli Tominga laskesuusatiimiga

"Põltsamaalt ja tegelenud suusatamisega juba 13 aastat. Energiat on talle looduse poolt antud palju, sest suusatamise kõrvalt õpib ta ka Tartu ülikoolis kehakultuuri, edendab oma kodukohas sporti ja jõuab tegeleda mitmete hobidega," kirjutab TT Tiim Instagramis.

"Tänaseks on Hanna-Brita juba püssiga tutvunud ja näidanud uskumatult kiiret õppimisvõimet. Meie oleme igatahes põnevil, Eesti laskesuusa maastikul on teed rajamas üks igavesti vägev neiu ja meil on au olla temale sellel seiklusel teejuhiks!"