Maailma esireket Swiatek ärgitab tenniseorganisatsioone üksmeelt saavutama: "Olukord muutub üha kaootilisemaks"

"Kuid ma tunnen, et oleks kena, kui kõik need organisatsioonid langetaksid ühe korraliku otsuse, et meil ei oleks sellist kaost."

20-aastane Swiatek lisas, et liiga palju survet on Venemaa ja Valgevene tennisistide teemal pandud mängijate õlule: "Ma tunnen, et inimesed ootavad meilt, mängijatelt otsuseid, kuid meil on seda raske teha, sest me tunneme neid inimesi. Me tunneme teineteist. Veedame teineteisega tuuril nii palju aega koos, et oleme juba nagu perekond."