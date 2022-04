PARDAKAAMERA VIDEO | Karmi avarii teinud Poola rallipaar pääses napilt surmasuust

Juba teisel kiiruskatsel tegid karmi avarii Marcin Slobodzian ja Michal Poradzisz (Hyundai i20 R5), kes sõitsid teepiirdesse nii, et selle raudtalad neile auto salongi tungisid. Slobodzian postitas oma pardakaamera salvestise ka Youtube'i:

"Olukorrast endast - Michel luges seda kohta korralikult. Mäletan, et mul käis peast läbi, et tegu on viienda käigu kurviga ning ma ei tahtnud selles midagi tagasi anda. Ilmselt ajasin ma selle kurvi sassi ühe sarnase kurviga, mis tuli pisut peale seda."