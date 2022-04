Mis nüüd saab? Mõlemad F1 võistlusdirektorid jäid koroonasse

Niels Wittich ja Eduardo Freitas nimetati endise FIA võistlusdirektori Michael Masi asemel ametisse tänavu veebruaris. Wittich on seda rolli täitnud esimesed kolm etappi.

Mehed andsid positiivse koroonaproovi pärast viimast Emilia Romagna GP-d Imola ringrajal. FIA pole uudist veel ise kommenteerinud. Positiivsetest proovidest andsid oma allikatele tuginedes teada racingNews365.com ja Sky News.

"Nad ütlevad, et avaldavad meditsiinilist infot oma personali kohta ainult siis, kui see on ürituse toimumise mõttes oluline, kuid ma olen väga kõrgetest allikatest kuulnud, et mõlema võistlusdirektori testid olid positiivsed," ütles Sky Newsi reporter Craig Slater.

"Ma saan aru, et nad andsid positiivse proovi sel nädalal, mis tähendab, et neil on arvestatav võimalus veel enne Ameerikasse reisimist negatiivne tulemus saada."

Peaksid nad siiski positiivseks jääma, saab olema huvitav näha, kuidas F1 bossid olukorra lahendavad, sest meestele ühtegi asetäitjat ametlikult määratud ei ole. Freitas oli eelmisel aastal vastuolulisi otsuseid teinud võistlusdirektori Michael Masi asetäitja.

"Nad on ainsad isikud, kes on selleks hooajaks võistlusdirektoriks on nimetatud. Tegemist on väga spetsiifiliste rollidega ning neile pole nii lihtne asendust leida," lisas Slater.

Mõned alternatiivid siiski on. FIA on võistlusdirektorite nõuandjaks nimetanud Herbie Blashi, kes oli pikaaegse F1 võistlusdirektori Charlie Whitingi asetäitja aastatel 1996–2016. Briti meediast on käinud läbi ka nimed Herbie Blash ja Colin Haywood, kes on seda ametit pidanud erinevates ringrajasarjades.