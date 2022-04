Vaata, kuidas saad oma kodukoha jalkaplatsile uued tasuta väravad!

Taotlust esitada on lihtne

Uued väravad liidavad naabrid ja toovad lapsed õue

Eelmisel aastal said OlyBeti projekti toel omale värsked väravakomplektid viis sportlikku kodukohta üle Eesti. Kokku kvalifitseerus 32 taotlust, millest žürii ja rahvahääletusega valiti kümme edasipääsenut ning siis juba puhtalt rahvahääletusega viis võitjat. Tänavu on valikusüsteem sama.

Aasta hiljem tõdesid võidu koju toonud viis kodukoha eestvedajat, et parem väljak on kokku toonud külarahva, algatanud jalkatrenne ning andnud lastele ja noortele indu olla rohkem õues.

Nedsaja külas aitab palliplats põlvkonnad kokku tuua

Nedsaja kodukoha jalkaplatsi eestvedaja Meel Valk rääkis, et väljak asub neil täpselt küla traditsiooniliste ürituste pidamise kohas. Alailma oli mure, et just suurematel lastel hakkas kogukonna üritustel igav. Sellest saigi põhjus, miks pallimänguplats otsustati korda teha ja oma väravate taotlus eelmisel suvel esitada.

Nüüd on nii, et kui küla kokku saab, siis suuremad lapsed mängivad jalkat ja kõigil on lõbus. Platsil on liikumist muidugi alati, sporti käivad seal tegemas kõik.