Endine treener: Djokovic võib Wimbledoni turniiri boikoteerida

Kuuekordne Wimbledoni võitja Djokovic esines eelmisel nädalal kodusel Serbia Openil agressorriikide sportlasi kaitsva avaldusega, öeldes: "Tavalised inimesed kannatavad. Meil on Balkanil olnud palju sõdu. Sellepärast ei saa ma Wimbledoni otsust toetada. See ei ole sportlaste süü. Kui poliitika hakkab sporti segama, ei lõppe see tavaliselt hästi."