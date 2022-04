Unai Emery: meil oli plaan, kuid ei suutnud seda ellu viia

"Poolfinaalis tuleb sul kohtuda nende võimsate vastastega, kes on tihti nii suurepärases vormis nagu Liverpool. Me tahtsime võita, võtta kontrolli, kuid nad ei lasknud," rääkis Emery peale mängu.

"Me ei suutnud nende selja taha joosta. Pidasime kaitses vastu nii palju, kui suutsime, et meile jääksid ka teises mängus võimalused. La Ceramica staadionil tuleb teistsugune mäng. Seal paneme me nad palju rohkem proovile."

"Meil oli plaan, kuid ei suutnud seda ellu viia," lisas Emery. "Seis võinuks olla veelgi halvem, sest osasid väravaid ei loetud ära. Kuid me teame, et kodus võib olla kõik teisiti - me endiselt usume. Me mängime ikkagi Liverpooliga. Nad on favoriidid, aga me teame, et võime nendega mängida ning järgmisel nädalal tulevad meil omad võimalused."

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp: "Oli selge, et me peame peale (esimest väravat) edasi panema. Kui Villareal saab ühe võimaluse surve alt välja tulla, on nad koheselt ohtlikud. Saime sellega enamasti hakkama ja mängisime väga hea hea mängu."

Klopp jätkas: "Meil olid esimesel poolajal väga head jalad. Pidime jääma positiivseks ning hoidma sama meeleseisundit. Kõik on siiani hästi. Peame veel Villareali reisima ja üritama finaali pääseda. Peame olema täielikult valvel ning mängima korduskohtumist samamoodi nagu esimest. Oleme 2:0 ees, see on hea. See on parem kui enne mängu, kuid me teame, et me pole veel edasi pääsenud."