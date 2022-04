Hyundai langetas Neuville'i karistuse edasi kaebamise osas otsuse

"Otsustasime tiimina apellatsiooniga edasi mitte minna. Me ei vaidle, et see oli eksimus, kuid leiame, et ajakaristus oli sportlikult siiski liiga karm," ütles Hyundai tiimipealik Julien Moncet DirtFishile.

"Kui me nägime, et Thierry ja Martijn lükkavad autot, nad on kurnatud, täiesti punased ja läbi põlenud, siis oli väga-väga keeruline peale neid jõupingutusi öelda: "Jah, aga kahjuks te saite veel minutilise karistuse." Üks asi on turvalisus, see on selge, aga teine asi sportlik aspekt."