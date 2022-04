Flora ja Levadia noppisid kohustuslikud võidud, aga närveldamist oli omajagu

Flora alistas Sportland Arenal peetud matšis Tallinna Kalevi 4:2. Esimese 18 minuti järel tundus, et mäng on tehtud, sest Flora poolelt tegi kaks korda skoori Tristan Koskor ja korra Martin Miller , aga Kalevil olid kiirelt vastused olemas.

Floral on tabelis liidrina 30 punkti, Levadia on 25 punktiga teine. Täna kohtuvad veel Paide Linnameeskond ja Pärnu Vaprus, see mäng algas kell 19.30.