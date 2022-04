VASTULAUSE | Nazarovist, Hausenbergist ja EOK rahast. Selgitus, mis mitte midagi ei selgitanud

Lugesin korra, lugesin teise, lugesin kolmandagi. Nazarovit ja Hausenbergi puudutanud osa oli lühike ja ebaveenev, vähesed esitatud argumendid on võimalik üsna hõlpsalt ümber lükata.

1. Kriist tõi välja, et kergejõustiku katusorganisatsioon World Athletics on oma võistluste tähtsuse hierarhias asetanud sise-MM-i kolmandale reale – eespool on välis-MM ja olümpia, ka teisel real paiknev Teemantliiga finaal, seejärel sise-MM ja veel mitu muud võistlust. Kriisk argumenteerib: väljas toob MM-pronks auhinnaraha 20 000 dollarit ja reitingupunkte 280, sees saab 10 000 dollarit ja 150 punkti.

Minu arust kõlab see ikka väga otsitud põhjusena. Kuidas puutub asjasse üldse auhinnaraha? Paljudel olümpiaaladel ei maksta MM-medali eest sentigi. Mis me nendega siis nüüd teeme? Lähtuda ei tuleks sellest, mis WA funktsionäärid mõned aastad tagasi reitingu süsteemi välja töötades paberile panid, vaid reaalsusest ja eelkõige sellest, kuidas paremini arendada Eesti sporti.