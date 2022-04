Kas teel aegade parimaks? Tyson Fury sihikul võiksid olla Muhammad Ali ja Mike Tyson

Raskekaalupoksi tšempionid on läbi aegade kuulunud spordimaailma kõige säravamate tähtede sekka. Nii mõnigi neist on omal ajal olnudki maailma kõige tuntum/armastatum/kuulsam sportlane. Sel sajandil elas raskekaalupoks pikalt justkui varjusurmas ning ala ei saanud varasemaga võrreldavat tähelepanu. Ent viimastel aastatel on see suuresti tänu ühele poksijale muutunud. Juba praegu paigutatakse Tyson Fury üksmeelselt aegade kümne parema raskekaallase sekka. Kui kaugel on ajaloo parima positsioon?