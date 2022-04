BASKET TV | Kui arvad, et enam hullemini minna ei saa, siis läheb veel hullemini...

Saate pealkirjas välja toodud sõnad kuuluvad Rapla korvpallikooli tegevjuhile Jaak Karbile. Rapla Avis Utilitase meeskonna käesolev hooaeg on kulgenud pehmelt öeldes raskelt. Jah, vigastused on küll spordi lahutamatu osa, aga et hooaja jooksul saab täisrivistuse kokku vaid loetud mängudeks, on mõistuse vastane. Ent Eesti meistrivõistluste play-off'id on veel ees ja mine tea, mis sündima hakkab.