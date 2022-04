Venelannast olümpiavõitja kritiseeris suusatajate otsust Krimmi treenima minna

Nii murdmaa- kui ka laskesuusatamises olümpiavõitjaks tulnud Anfissa Reztsova leiab, et murdmaakoondise peatreeneri Juri Borodavko plaan on vale.

"Väljaspoolt tundub, et nad teevad seda selleks, et näidata, et Venemaal on kõik tavapärane. Pole oluline, et vahetus läheduses toimub "erioperatsioon"," kommenteeris väljaandele Nettavisen endine Norra murdmaasuusakoondise peatreener Vidar Löfshus. "See tundub väga kummaline. Samas ei üllata Venemaa liidrite puhul mind enam miski."