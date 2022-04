OTSEBLOGI | Meistrite liiga poolfinaal: Liverpool muukis pärast ränka pingutust Villarreali värava lahti

Endise Arsenali peatreeneri Unai Emery käe all on eurosarjades aga suuri tegusid korda saadetud. Aasta tagasi vedas hispaanlane Villareali Euroopa liiga finaali, mängides poolfinaalis üle just Londoni Arsenali. Finaalis alistati peadpööritavas penaltiseerias 11:10 Manchester United. 2021. aasta novembris ütles Emery ära üle öö püstirikkaks saanud Newcastle Unitedi pakkumisele. Premier League'i naasmise asemel on ta Villarealiga korranud hoopis klubi edukaimat Meistrite liiga hooaega - poolfinaali pääseti ka 2006. aastal, kui veerandfinaalis mängiti üle Milano Inter ning nelja parema seas tunnistati Arsenali nappi 1:0 paremust.

"Me tegime korraliku analüüsi. Mul oli juba varem Emery ja Villareali vastu suur austus, kuid ma vaatasin neid nüüd korralikult ja vau! Muljetavaldav. Detailid on tema kinnisidee. Erinevad viisid pressingu tegemiseks ja erinevatele tulemustele reageerimiseks. Maailmatasemel treener teeb uskumatut tööd," kiitis Emery'd Liverpooli loots Jürgen Klopp.

"Iga meeskond Meistrite liiga poolfinaalis on seal, sest nad väärivad seda. Liverpool teab, et me oleme Euroopas edukad olnud ning oleme järjest elimineerinud kaks suurt tiimi (Juventus ja Bayern). Nad teavad, et neil ei saa lihtne olema. Nad tunnevad end loomulikult favoriitidena, kuid peavad meid austama. Tegemist on parima Liverpooliga, mida mina näinud olen. Võtan seda lisamotivatsioonina ning üritan kõigi aegade parimat Liverpooli võita," lisas Emery.