BLOGI | Meistrite liiga poolfinaal: Liverpool muukis pärast ränka pingutust Villarreali värava lahti

Endise Arsenali peatreeneri Unai Emery käe all on eurosarjades aga suuri tegusid korda saadetud. Aasta tagasi vedas hispaanlane Villarreali Euroopa liiga finaali, mängides poolfinaalis üle just Londoni Arsenali. Finaalis alistati peadpööritavas penaltiseerias 11:10 Manchester United. 2021. aasta novembris ütles Emery ära üle öö püstirikkaks saanud Newcastle Unitedi pakkumisele. Premier League'i naasmise asemel on ta Villarrealiga korranud hoopis klubi edukaimat Meistrite liiga hooaega - poolfinaali pääseti ka 2006. aastal, kui veerandfinaalis mängiti üle Milano Inter ning nelja parema seas tunnistati Arsenali nappi 1:0 paremust.