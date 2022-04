Kalle Rovanperä teeb Euroopa drifti meistrivõistluste debüüdi

21-aastane soomlane on end üles andnud Drift Masters Euroopa meistrisarjas, mille järgmine etapp toimub Iirimaal 7. ja 8. mail.

"Rõõm on teatada, et me teeme sel aastal kaasa mõned DMEC etapid, alustades 7. ja 8. mail Iirimaal toimuva etapiga," kirjutas Rovanperä Twitteris.