FOTOD | Rapla liidri kinni võtnud Pärnu asus veerandfinaali juhtima

Enne mängu: Pärnakad kogusid põhiturniiril 20 võitu ja 13 kaotust, mis andis neile Viimsi järel napilt neljanda koha. Meeskonna suurimaks korvikütiks on kerkinud tagamängija Robert Valge, kes on keskmiselt toonud 15 punkti mängu kohta. Alterique Gilbert on Pärnu eest visanud keskmiselt 14 silma.