Valgevene vutikohtunikud kardavad oma elu pärast. "Nad viisid mu metsa ja panid relva pea kohale"

"Mind rööviti. Nad korjasid mu bussipeatusest üles ja viisid metsa. See on tavaline Valgevene politsei käitumisviis: röövi ja ähvarda. Nad tahtsid mind sundida tegema avaldust, kus ma ütleksin, et minu intervjuus öeldu oli vale ja ma tegelikult toetan Lukašenkat. Kartsin oma elu pärast, kuid keeldusin. Lõpuks peale 40 minutit jätsid nad mu maha ja sõitsid minema. Võttis tükk aega, enne kui ma aru sain, kus ma olen ja kuidas ma tagasi linna saan," lisas Pranovitš Onet Sportile antud usutluses.

"Kuulsin kohtunike pealiku suust: "Vitali, sa oled noor ja andekas kohtunik... Me aitame sul ronida hierarhias veelgi kõrgemale. Alaliidu president tahab, et Belšina pääseks kõrgliigasse. Nad peavad selle mängu võitma. Sa tead, mis toimub, ma ei pea sulle seda selgitama."," kirjeldas Onitšimovski üht episoodi 2021. aasta septembrist, mil Babruiski Belšina kohtus Pinski Volnaga.

Onitšimovski ütles otse välja, et "Valgevenes on võimatu mänge õiglaselt vilistada", sest kogu jalgpall on võimude kontrolli all ning korralduste eiramine on karistatav.