Kunagine tipptennisist teenib elatist pornovideotega

"Sportlik, flirtiv, mänguline, lõbus ja oma parimas vormis. Olen siin, et end vabalt väljendada. Olen tagasi ning parem kui varem," seisab tema OnlyFansi konto kirjelduses.

Harkleroad lõpetas tennisekarjääri 2012. aastal. Oma parimad tulemused suurtel slämidel tegi ta paarismängus, mille maailma edetabelis jõudis ta samuti 39. reale. Ta on mänginud Australian Openi ja French Openi veerandfinaalis. Üksikmängus pole Harkleroad jõudnud kaugemale kolmandast ringist.

Harkleroad on abielus endise tennisisti Chuck Adamsiga, kellega tal on kaks last.