Red Bulli testisõitja kardab, et F1 finišitraditsioon võib traagiliselt lõppeda

Kuninglikus vormelisarjas on tavaline, et tiim oma võiduka piloodi boksiseina aia küljes rippudes vastu võtab. 26-aastane Dennis, kes sõidab elektrivormelite sarjas Andretti meeskonnas, juhtis selle traditsioonilise nähtuse ohtlikkusele tähelepanu.

"Asi, mida me tahame näha, kuid mis on nii puudulik," kirjutas Dennis Instagramis pildi juurde, millel viimase Emilia Romagna GP kolmanda koha omanik Lando Norris mehaanikute juubelduse saatel finišeerib. "Mehaaniku üks libastumine ning see pole üldse kena vaatepilt. Mul on tunne, et see muutub alles siis, kui midagi halba juhtub."