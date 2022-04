Ajastu lõpp: Eesti koondis kaob ETV ekraanilt. Telenägude lustakad meenutused vanadest headest aegadest

„Meil on DJ tellitud. Kui võidame, tuleb pidu!“

ERRi inimesed on täheldanud, et kommentaatorite ja reporterite tingimused ei olene mitte sellest, kui suur staadion on, vaid sellest, kui värskelt see ehitatud on. „Käisime ju hiljuti mängimas FIFA edetabeli esimese meeskonna Belgiaga. Nad mängivad Brüsselis kuningas Baudouini nime kandval staadionil – mind lausa hämmastas, kui lagunenud, räämas ja kole see välja nägi! Reporterid pidid ka kommentaatorite lähedal istuma ja isegi need istekohad olid tibatillukesed, kuhu tuli ennast kuidagi suruda,“ nendib Süvari, kel ei läinud seal kõige sujuvamalt ka tööülesannete täitmine.

„Koroonaaja reeglid on ka meie tööd natuke muutnud – kui varem toimusid mängujärgsed intervjuud staadioni siseruumides, siis nüüd on need liigutatud õue. Mõnel staadionil on see hästi lahendatud, aga näiteks sealsamas Brüsselis tuli Belgia pressiesindaja meie juurde ja ütles – veel hästi viisakalt sõna „kui“ rõhutades –, et kui nad võidavad, peaksime arvestama, et neil on pooleks tunniks tellitud DJ, kes staadionil peo püsti paneb. Küsisin seepeale, et kus on kõlarid – ja muidugi tuli välja, et need on otse selle koha kõrval, kus meie intervjuusid läbi viima peame. Kuidas sellise asjaga üldse arvestama peaks!? Lisaks kõigele on ju piirangute tõttu minu ja mängija vahel ka barjäär. Lihtsalt ei kuule ju teineteisega rääkida… Televaataja veel kuuleb, mida mikrofoni röögitakse, aga mina küll mitte. Neid intervjuusid oli lausa ebainimlik teha.“