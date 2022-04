Kotsar veab Hamburgi veelgi rohkem, kui ekraanilt paistab

EuroCupi ja Saksamaa kõrgliiga mänge vaadates on jäänud mulje, et 25-aastane Kotsar on Hamburg Towersi parim mängija. Seda arvamust toetavad ka eri arvud. Tuleviku mõttes võis EuroCupis mängimine Kotsari arengule väga tähtsaks osutuda, sest suurem osa vastaseid olid võrreldes Bundesliga tasemega selgelt tugevamad.

Mitmes traditsioonilises pingereas (punktid, lauapallid jne) torkab Kotsari nimi eredalt silma. Veelgi rohkem ilmestavad Kotsari väärtust näitajad, mida kasutatakse Euroopa korvpallis harva, aga NBA-s on need nii võistkondade palgal olevate statistikute seas kui ka meedias kõrges hinnas. Kotsar eristus teistest Hamburgi mängijatest kõikide numbrite poolest, mis on EuroCupi kohta avalikud.