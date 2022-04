Vladimir Putin asus kaitsma dopinguskandaali sattunud sporditähte ja süüdistas rahvusvahelist alaliitu inimõiguste rikkumises

Valijeva aitas Venemaal võita kuldmedali võistkonnavõistluses. Seejärel jõudis avalikkuse ette uudis, et tema poolt detsembris antud dopinguproov on osutunud positiivseks. Vaatamata sellele lubas spordikohus venelannal olümpial võistlemist jätkata, kuigi dopingujuhtumi uurimine pole veel lõppenud. Küll aga teatati, et tema esikolmikusse jõudmise korral jääb auhinnatseremoonia ära. Lõpuks murdus Valijeva suure pinge all ning pidi Pekingis üksiksõidus leppima neljanda kohaga.