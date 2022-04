Ilveselt pikk õhulend, Valge Välk kordas Carl Lewise saavutust, leedulase hull jooks ja Semenya tulutud rekordiparandused

* Juba varem on huvilistele teada antud, et 20-aastane Marleen Mülla viis USA-s Vermillionis Eesti teivashüppe rekordi 4.42-ni. Aga mis rekordiga tegu on? Kuna ilm oli väga halb, tuli hüpata sisehallis. Seega peaks tegu olema nii Eesti absoluutse kui ka siserekordiga. Huvitav on aga see, et tulemus on ka WA maailma hooaja väliedetabelis, Mülla hoiab 19. kohta. Eurooplastest on ta kolmas. Kolm naist on ületanud 4.70, mis on ka MM-normiks.