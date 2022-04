Diana Klavan krooniti Soome meistriks

"Kuues finaalmäng näitas, kui tugev ja ühtne me oleme võistkonnana ja uskusime mängu lõpuni, et oleme võimelised välja tulema raskest olukorrast," jätkas Klavan. "PSS juhtis mängu ja meie tegime imelise tagasituleku ning võitsime mängu lisaajal. Seitsmendaks mänguks meie naiskonnal ei olnud pingeid peal, sest me olime oma eesmärgi saavutanud ja me läksime nautima saalihoki mängimist. Mis veelgi magusam, me võitsime selle mängu ja tulime Soome meistriks. Me veel siiamaani ei suuda seda uskuda, et see kõik juhtus päriselt, aga me väärisime seda, sest selle nimel on tehtud tööd kogu hooaja jooksul. Nüüd tagasi mõeldes, need soo- ja trepijooksud tasusid ennast ära.“