Norra murdmaasuusataja kritiseeris teravalt venelasi, venelannast olümpiavõitja viskus Putini režiimi kaitsele

Rahvusvaheline suusaliit FIS kehtestas märtsi alguses Venemaa ja Valgevene suusatajatele määramata ajaks rahvusvahelise võistluskeelu. Põhjuseks mõistagi agressorriikide sõjaline sissetung Ukrainasse.

Norralane Emil Iversen andis hiljuti Dagbladetile pika intervjuu, kus kiitis otsust takka. "Toetan seda 100%," kinnitas ta. "Sport on meelelahutus televisioonis. Praegu oleks väga vale sinna kaasata ka venelasi. Olen seda sõja algusest saadik arvanud."

Mäletatavasti algas sõda kõigest loetud päevad pärast Pekingi olümpiamänge. Iversen meenutas, kuidas Venemaa võitis olümpialt kokku 32 medalit, millest kuus olid kuldsed. Üks kuld tuli just meeste teatesõidus Norra ees. "Venemaa ankrumees Sergei Ustjugov ületas finišijoone miljonite televaatajate ees. Venelased, kes teatesõidus kulla võitsid, said mõnes mõttes ülemaailmse au osaliseks," tõdes Iversen. "Minu arust on see vale."

"Sportlased on süütud, aga mõned on neist ohvitserid. Aleksandr Bolšunovi isegi edutati pärast olümpiat," märkis Iversen. "Norras sport ja poliitika päris käsi-käes ei käi. Venemaal on sport suuresti riigi poolt rahastatud. Nii kaua, kuni Putin on võimul, loodan näha võimalikult vähe venelasi üldse spordivõistlustel osalemas."

Iverseni sõnul läheb veel pikalt aega, kuni ta suudab venelastega koos võistelda. "Raske on öelda, kui kaua. Enne peab sealne režiim muutuma. Ma aga ei usu, et see muutub. Me teame, milleks Putin võimeline on. Nii kaua, kuni ta valitseb, peaksid minu arvates kõik panustama, et Venemaal oleks raskem tegutseda. Spordil võib olla küll väike mõju, aga see on siiski oluline."

Iverseni sõnavõtt häiris aga 21-aastast Venemaa suusatajat Veronika Stepanovat, kes andis norralasele vastulause. Pekingis naiste teatevõistluses kulla võitnud Stepanova teatas, et tavaliselt ta läänemeedias öeldule ei reageeri, kuid tunneb kohustust Iversenile vastata.