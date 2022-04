Kuigi rallihooaeg on alles alguses, jõuavad peagi kätte otsustavad päevad: Portugalis algab viie võidukihutamisega kruusaperiood, kui Hyundail on võimalus lõpetada seni kolmest etapist kaks võitnud Toyota ja Kalle Rovanperä valitsemisaeg. Kui seda ei suudeta, tuleb tänavune aasta tühistada ja keskenduda kaugemale tulevikule. Lootust siiski on.