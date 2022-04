Kas M-Sport näidab noorele ralliässale ust? "Ta teeb liiga palju avariisid."

Fourmaux pole tänavu veel ühtegi MM-etappi suutnud lõpetada. Ka möödunud hooaja lõpp ebaõnnestus prantslase jaoks täielikult. Viimati lõpetas ta esikümnes mullusel Soome rallil, kus ta saavutas seitsmenda koha.

Kusjuures kõige keerulisemaks on Fourmaux' jaoks osutunud asfaltirallid. Ta katkestas mullu Belgias, tänavu Monte Carlos ja möödunud nädalavahetusel Horvaatias. Kataloonia MM-etapil oli ta mullu 16. ja Monzas alles 55.

DirtFishi teatel teevad M-Spordi juhid Richard Millener ja Malcolm Wilson prantslase lähituleviku osas otsuse sel nädalal. "Meil on vaja asju arutada ja mõned otsused teha," kommenteeris tiimi pealik Millener DirtFishile. "Adrien on teinud asfaltil liiga palju avariisid. Oleme Adrieni Portugaliks üles andnud ning üks variant on, et ta seal ka võistleb."

"Meil on palju võimalusi. Võime jätkata nii nagu poleks midagi juhtunudki. Samas ei pruugigi ta enam Rally1 auto rooli pääseda," arutles Millener. "Vastus on kuskil nende kahe vahel."

Millener tõdes, et Horvaatia rallil, kus Fourmaux tegi kolmandal katsel avarii, oli prantslane keerulises seisus. "Igal lool on kaks poolt. Teame, et tema Horvaatia-eelne test oli täiesti kuival teel, mis polnud Horvaatia olusid arvestades just ideaalne," jätkas britt. "Kuid ta polnud ainus - mitmed teised sõitjad testisid samuti kuivades oludes."

Millener lisas, et kogu tiimis on pettumust tunda. "Sõitja mõistab, kui palju on vaja pingutada, et auto valmis saada. Adrien oli pärast Monte Carlo etappi töökojas koos teistega töötamas, kuid ta pole sellises pingelises olukorras kogu aeg," tõdes tiimi pealik. "Ei saa lihtsalt tulla pidevalt töökotta ja vabandada. Meil on aga noored sõitjad ning neid arendades tuleb selliseid raskusi ette."

M-Spordi juht mõistab, et Adrienil on pinged peal, kuid ta peab sellega toime tulema. "Ta on üks põhisõitjatest ning pole vahet, kui palju püüame pingeid maandada - surve on ikka peal. Ta peab sellega toime tulema avariisid vältides."