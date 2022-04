Hyundai avaldas koosseisu Sardiinia MM-ralliks, vanameister Sordo saab kaasa lüüa kahel etapil järjest

38-aastane Sordo teeb WRC hooaja avastardi 19. - 22. maini toimuva Portugali ralliga. Täna sai ametlikuks, et hispaanlane on stardis ka Sardiinias. Sardiinia on Sordo jaoks olnud ajalooliselt edukas koht. Karjääri kolmest võidust kaks on ta noppinud just seal, võites Sardiinias nii 2019. kui ka 2020. aastal.