OTSEBLOGI | Suur vastasseis: Madridi Real heitleb poolfinaalis võõrsil Manchester Cityga

Manchester City sai veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes 1:0 jagu Reali linnarivaalist Atleticost. Real lülitas lõpptulemusega 5:4 konkurentsist tiitlikaitsja Londoni Chelsea.

"Pole vaja öelda, kui hea Madridi Real on," vahendas BBC City peatreeneri Pep Guardiola öeldut mängueelsel pressikonverentsil. "Kui peame konkureerima nende ajalooga, siis pole meil võimalustki. Me ei saa ajalugu muuta, aga (õhtul) on ikkagi 11 meest 11 vastu."

"Peame mängija kaks suurepärast mängu, et finaali jõuda," lisas Guardiola. "On au mängida poolfinaali Madridi Reali vastu poolfinaalis. Nemad on olnud siin aja jooksul korduvalt, meie aga viimastel aastatel."

Madridi Reali juhendaja Carlo Ancelotti sõnul täna veel edasipääsejat ei selgu. "See saab selgeks Bernabeul," viitas Ancelotti Reali kodustaadionile. "Küsimus on, kas peaksin panustama kahele või kolmele ründajale. Rodrygo ja Eduardo Camavinga on mänginud hästi ning mõlemad toovad tiimi palju energiat juurde."

"Homme (täna - K.R) on kõige olulisem aspekt kaitse. Tuleb ette olukordi, kus City valdab palli rohkem," jätkas Ancelotti. "Asi on lihtne. Kui Cityl on pall, ei saa me lihtsalt pealt vaadata, vaid peame kaitsma ja püüdma see tagasi võidelda."

Real ja City kohtusid omavahel viimati 2020. aasta Meistrite liiga kaheksandikfinaalis. Toona jäi City kahe mängu kokkuvõttes peale 4:2. Korduskohtumine peetakse 4. mail.

Kolmapäeval peavad poolfinaali avamängu FC Liverpool ja Villareal.