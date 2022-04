OTSE DELFI TV-s | Läheb põnevaks: Tallinna Kalev võitis võõrsil TalTech/Optibeti vastu avapoolaja 15 punktiga

Meeskonna skooriliidriks on tõusnud veebruaris võistkonnaga liitunud Brandon Childress, kes on meistriliiga mängudes kogunud 25 silma mängu kohta. Eesti-Läti liiga veerandfinaalis Ogre vastu vigastas mees küll põlve, kuid peaks kõiki eelduste kohaselt teisipäevases play-off kohtumises Tallinna Kalevi vastu platsil olema. Samuti peaks rivis olema viimases põhiturniiri mängus platsi kõrvale jäänud kogenud mängujuht Tanel Sokk, kelle tugevus otsustavates mängudes liidriohjad haarata on kõikidele korvpallisõpradele hästi teada.