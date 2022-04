KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kas Ott Tänak peaks kaotatud esikohta taga nutma? Kas Wimbledoni korraldajad käitusid Venemaa tennisistidega õiglaselt?

- Horvaatia MM-ralli kokkuvõte! Kas Ott Tänak peaks nutma kaotatud esikohta või rõõmustama, et sai kätte palju rohkem, kui oleks lootnud arvata? Kas Kalle Rovanperä kehtestas end kolme ralliga suurima tiitlisoosikuna? Robert Virves jäi Rally3 autoga eriti totral moel esikohata. Kuidas on see võimalik?

- Koduse korvpalli otsustavad hetked käes. Ennustame võitjaid veerandfinaalseeriates. Ja küsime: kas Kalev/Cramo sai tagasi ree peale?

- Korvpalli esiliiga finaalturniiri järelvaade. Aeg Peebul aru anda: kas näeme Keilat varsti meistriliigas?

- Kiidame, kus kiitus teenitud: Viljandi HC krooniti Balti tšempioniks!

- Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad otsustasid Venemaa ja Valgevene mängijad eemale jätta. Õige otsus?